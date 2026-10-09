Er zijn nog geen aanwijzingen dat de populaire Apple TV-serie Ted Lasso een vijfde seizoen krijgt. Bedenker en hoofdrolspeler Jason Sudeikis "houdt zijn kaarten tegen de borst", zegt acteur Brendan Hunt tegen Variety. "En ik ben niet op de hoogte van het pokerspel dat hopelijk gaande is tussen de mensen die erover beslissen."

De laatste aflevering van het vierde seizoen van Ted Lasso kwam deze week online. De serie keerde terug na een pauze van meer dan drie jaar. "Ik denk dat we altijd hebben gehoopt dat we voor meer dan één seizoen zouden terugkomen, maar als het er uiteindelijk maar één blijkt te zijn, dan is dat ook goed", vindt Hunt, die in de serie coach Beard speelt. "Het is mooi afgesloten", stelt hij.

Ted Lasso gaat over een Amerikaan (Sudeikis) die coach wordt van een Britse voetbalclub. Oorspronkelijk zou de serie drie seizoenen duren, maar vorig jaar werd een vierde reeks aangekondigd. Behalve Sudeikis en Hunt spelen onder anderen Hannah Waddingham, Brett Goldstein en de Nederlander Matteo van der Grijn mee.