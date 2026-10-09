Alfonso Cuarón beleefde met het regisseren van Harry Potter de mooiste twee jaar uit zijn leven. Bij het filmfestival van Busan in Zuid-Korea bekent de veelgeprezen maker van Harry Potter en de Gevangene van Azkaban dat hij eerst nog twijfelde om het project aan te pakken.

De 64-jarige Cuarón zegt dat hij "eerst wat huiverig was" toen hij de kans kreeg om de wereld van Harry Potter te verfilmen, maar nu met een goed gevoel terugkijkt op die tijd. "Harry Potter heeft me in veel opzichten veel gebracht. Om te beginnen twee van de mooiste jaren van mijn leven. Ik heb ontzettend veel geleerd", vervolgt hij.

"Ik had daarvoor geen enkel idee van visuele effecten, maar na Harry Potter ging het vanzelf. En dan die samenwerking met mensen die tot de absolute top behoorden: de beste productieontwerper, de beste cameraman, stuk voor stuk fantastische mensen die samen aan één film werkten." De visuele effecten leverden de film uit 2004 een Oscarnominatie op. De derde film in de reeks gaat over Harry's zoektocht naar zijn verleden, waaronder zijn band met de onlangs ontsnapte Azkaban-gevangene Sirius Black. Het wordt gezien als een keerpunt in de filmreeks, omdat de toon van de film een stuk duisterder is dan de eerste twee delen.

De regisseur bekent dat hij door het succes van Harry Potter zijn lievelingsproject kon realiseren, dat onder filmkenners inmiddels als een van zijn meest geprezen werken geldt. "Ik had Children of Men al geschreven, maar niemand wilde het maken", verklaart hij. "Toen deed ik Harry Potter, en daarna kon ik Children of Men maken. Ik ben Harry Potter dus enorm dankbaar."