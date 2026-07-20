Brigitte Kaandorp is eregast op kaasmarkt in Edam

Brigitte Kaandorp is 22 juli de eregast op de kaasmarkt in Edam. Een woordvoerder van het evenement meldt dat zij woensdagochtend officieel wordt ontvangen in het stadhuis en vervolgens de bel mag luiden bij de opening van de markt. De kaasmarkt is "zeer vereerd dat een artiest van dit kaliber" de bel wil luiden.

Op de kaasmarkt is te zien hoe de kazen traditioneel met kaasdragers naar het plein worden gebracht. De markt in Edam benadert vaker bekende Nederlanders om de bel te luiden. Eerder viel deze eer te beurt aan onder anderen augurkenkoning Oos Kesbeke en tattookoning Henk Schiffmacher.

Kaandorp meldde dit voorjaar op haar website dat ze de komende tijd niet van plan is de theaters in te gaan. Zij zei veel tijd te besteden aan het mantelzorgen voor haar hoogbejaarde moeder. Bovendien werd ze afgelopen jaar oma, een nieuwe functie waar zij "intens van geniet. Ik kijk graag naar dit kleine nieuwe leven, met zijn kersverse ouders, gehannes met doorwaakte nachten en poepluiers, maar ook steeds weer nieuwe mijlpaaltjes; het is een feest van verwondering en geluk."