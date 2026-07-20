Oranje zakt na vroege uitschakeling op WK naar negende plaats

ZÜRICH (ANP) - Het Nederlands voetbalelftal is na de vroege uitschakeling op het WK een plaats gezakt op de wereldranglijst van de FIFA. Oranje neemt nu de negende positie in, meldt de wereldvoetbalbond maandag.

Het elftal van de inmiddels vertrokken bondscoach Ronald Koeman strandde op het WK in de zestiende finales tegen Marokko, door na strafschoppen te verliezen. België, dat doordrong tot de kwartfinales, passeerde Oranje en is nu de mondiale nummer 8. Marokko staat nu zesde, voor Portugal.

Wereldkampioen Spanje loste verliezend finalist Argentinië af aan kop van de ranglijst. De Argentijnen staan nog wel tweede.

Duitsland, dat net als Nederland al in de zestiende finales werd uitgeschakeld, zakte van de tiende naar de twaalfde positie. Mexico won vier plekken en is nu tiende.