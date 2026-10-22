Brit wordt miljonair dankzij Pokémonkaarten op zolder

Een gepensioneerde Britse schilder is miljonair geworden dankzij een verzameling Pokémonkaarten die vijftien jaar op zijn zolder had gelegen. De kaarten brachten woensdag bij een veiling in het Engelse Surrey ruim 1,5 miljoen pond (ongeveer 1,8 miljoen euro) op, meldt de BBC.

De man uit Woking begon eind jaren negentig met het verzamelen van de kaarten, nadat zijn zoon ze op school ruilde. Hij kocht complete sets als mogelijke investering en bewaarde ze zorgvuldig. Toen zijn zoon zijn interesse in Pokémon verloor, verdwenen de kaarten naar zolder. De man ontdekte pas onlangs dat ze veel geld waard konden zijn, nadat hij in de plaatselijke krant had gelezen over een Pokémonkaart die voor meer dan 6000 pond was verkocht.

"Ik weet dat mensen het altijd hebben over schatten op zolder vinden, maar in mijn geval is dat letterlijk waar", aldus de Brit, die anoniem wil blijven.

De verzameling bestond uit 42 sets, waarvan sommige nog in perfecte staat verkeerden. Eén set die de man ooit voor 300 pond kocht, leverde nu 75.000 pond op. Volgens veilinghuis Ewbank's was het de duurste veiling van verzamelkaarten ooit in het Verenigd Koninkrijk.