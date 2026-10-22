Bayern-aanvaller Díaz voorlopig aan de kant met hamstringblessure

MÜNCHEN (ANP) - Bayern München moet het voorlopig stellen zonder aanvaller Luiz Díaz. De 29-jarige Colombiaan heeft woensdagavond tijdens het Champions League-duel met Arsenal (2-2) een kleine spierscheur opgelopen aan zijn linkerhamstring, zo meldt de Duitse club donderdag.

Díaz viel tegen Arsenal na ruim een uur in, maar moest zich vlak voor tijd geblesseerd laten wisselen. Door de kwestuur mist hij onder meer de wedstrijd van zaterdag waarin koploper Bayern het in de Duitse competitie opneemt tegen Freiburg, de huidige nummer 3.