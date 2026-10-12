Britney Spears heeft een niet eerder uitgebrachte samenwerking met Justin Timberlake online gezet als voorproefje van het 25-jarig bestaan van haar album Britney, dat op 6 november opnieuw verschijnt. Dat melden meerdere Amerikaanse vakmedia. Het nummer met de titel She'll Never Be Me werd oorspronkelijk opgenomen voor haar derde album Britney uit 2001, maar werd nooit afgemaakt en uiteindelijk van de plaat geschrapt om ruimte te maken voor andere nummers.

Spears en Timberlake, die destijds een relatie hadden, kregen hulp van songschrijvers en producers Bradley Daymond en Alex Greggs. In 2022 vertelde Greggs in de podcast The Original Doll dat het nummer niet op het album kwam, "omdat de platenmaatschappij het niet goed vond. Er was gewoon veel beter spul om mee te gaan."

She'll Never Be Me is een van de vijf niet eerder uitgebrachte nummers op de jubileumeditie. De andere zijn Am I a Sinner, When I Say So, My Big Secret en een volledige versie van Right Now (Taste the Victory), dat in 2002 werd gebruikt in een reclamespot van Pepsi. Er zal geen nieuwe muziek van de zangeres verschijnen op het jubilerende album.

In 2024 zei Spears dat ze "nooit meer terugkeert in de muziekindustrie" en in januari vertelde de zangeres dat ze nooit meer in de VS zal optreden. In 2021 kwam de zangeres vrij uit een curatele die ruim dertien jaar duurde, waardoor ze weer volledige controle kreeg over haar privéleven en haar geld. Sindsdien houdt ze zich grotendeels op de achtergrond. Begin dit jaar verkocht ze haar muziekrechten voor 200 miljoen dollar (168 miljoen euro) aan muziekuitgeverij Primary Wave.