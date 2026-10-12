Romee Strijd loopt dit jaar niet mee in de modeshow van Victoria's Secret. Het Nederlandse model vertelt op TikTok dat ze is afgewezen na de casting. Vooral de manier waarop haar modellenbureau haar op de hoogte heeft gehouden, zit haar dwars. "Wees gewoon eerlijk, zeg het me gewoon, dan kan ik verder met mijn leven en het loslaten."

Volgens Strijd werd ze lang in het ongewisse gelaten door haar agency, maar bleek later dat ze al eerder was afgewezen. "Het hele verhaal klopt niet, en daar voel ik me nog slechter door dan door het missen van de show zelf", zegt ze. "Ik voel me niet gesteund door mijn agency. Ik heb niet het idee dat ik het echte verhaal te horen krijg."

Strijd denkt niet dat ze in de toekomst nog naar castings van Victoria's Secret zal gaan. "Ik vond het hele proces niet fijn en ik vond de manier waarop ik behandeld werd niet fijn", zegt het model. "En ik wil graag de positieve herinneringen aan Victoria's Secret bewaren." Strijd liep in 2015 voor het eerst mee met Victoria's Secret Fashion Show en was daarna meerdere keren op de catwalk te zien.

De modeshow van Victoria's Secret vindt aanstaande zondag plaats in Los Angeles.