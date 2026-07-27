Brits animo voor Grieks stijgt na succes van The Odyssey

In het Verenigd Koninkrijk is meer animo om Grieks te leren na de release van The Odyssey. Dat schrijft The Times op basis van een analyse van Google Trends door taalleerplatform Preply.

Volgens de analyse steeg de zoekopdracht "Grieks leren" in een maand tijd met 550 procent, tot ongeveer 6000 zoekopdrachten per maand, na de release van de populaire film. Het verfilmde epos van Homerus werd bijna 3000 jaar geleden geschreven in het Oudgrieks. "Oudgrieks biedt de mogelijkheid om Homerus' oorspronkelijke tekst en de bredere klassieke wereld beter te begrijpen", licht taalexpert Madeline Enos toe in de krant.

"Of iemand nu nieuwsgierig is naar de taal van Homerus of naar het Grieks dat vandaag de dag gesproken wordt, die eerste vonk kan leiden tot een dieper begrip van het taalkundige en culturele erfgoed van Griekenland", vervolgt de expert. Het is niet duidelijk of in Nederland ook sprake is van deze trend.

The Odyssey gaat over de reis van tien jaar die de Griekse held en legerleider Odysseus maakte voordat hij weer thuis was. De hoofdrollen worden in de film gespeeld door Matt Damon, Tom Holland en Anne Hathaway.