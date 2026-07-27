Christina Curry bevallen van meisje

Christina Curry is vorige week bevallen van haar eerste kind. Dat heeft haar vader Adam Curry verklapt in zijn podcast No Agenda Show.

Volgens de kersverse opa, die in de Verenigde Staten woont, duurde de bevalling bijna 24 uur en werd het meisje om 10.08 uur "Rotterdamse tijd" geboren. Hij is van plan om "binnen een week of twee" naar Nederland te komen om zijn kleindochter, die de naam Cleo heeft gekregen, te ontmoeten.

De 35-jarige Christina heeft het babynieuws zelf nog niet gedeeld. Haar management was maandag niet direct bereikbaar voor commentaar.

De dochter van Patricia Paay en Adam Curry en haar vriend Kevin Curifex maakten in januari bekend dat er een baby onderweg is. De komst van de baby wordt ook gevolgd in de aanstaande realityserie over Christina en haar moeder bij RTL.