Meer dan vierhonderd professionals uit de Britse entertainmentindustrie hebben zich uitgesproken tegen de cultuur van stilte en geheimhouding. Ze ondertekenden een gezamenlijke brief naar aanleiding van de veroordeling van Russell Brand voor verkrachting en aanranding. De oproep verscheen op makethisaturningpoint.com.

De zwijgcultuur zorgde er volgens de ondertekenaars voor dat het misbruik door Brand jarenlang onbestraft bleef. "De veroordeling van Russell Brand is geen keerpunt. Het zou onjuist zijn om het zo te noemen", begint schrijver Ben Fletcher de brief. Het heeft volgens de schrijver en ondertekenaar te lang geduurd voordat er recht werd gedaan aan het verhaal van de slachtoffers en "een getuige kreeg onlinedoodsbedreigingen te verduren".

"Wil hier sprake zijn van een keerpunt, dan moeten de creatieve sector en de entertainmentindustrie eerst erkennen welke rol zij spelen bij het mogelijk maken van het gedrag." De industrie benadrukt dat er geen sprake is van een incident. "Zeker niet nu er deze week alweer beschuldigingen tegen iemand anders naar buiten zijn gekomen." Ook acteur en schrijver David Walliams werd de afgelopen tijd beschuldigd van seksueel wangedrag.

Onder de ondertekenaars zitten acteurs, regisseurs en producenten zoals Natalie Dormer (van Game of Thrones en The Hunger Games) en Richard Armitage (The Hobbit). De ondertekenaars roepen "iedere vakbond, ieder bedrijf en iedere brancheorganisatie" op om een ​​einde te maken aan het toestaan en in stand houden van een "systematische cyclus van misbruik, hetzij door onbewuste passiviteit of opzettelijke afleiding." Ook vragen ze om bescherming van degenen die zich uitspreken.