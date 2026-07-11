De Britse televisiepresentator en journalist Dermot Murnaghan is op 68-jarige leeftijd overleden, melden Britse media zaterdag. Murnaghan overleed aan de gevolgen van prostaatkanker.

Murnaghan was in zijn loopbaan werkzaam bij verschillende grote netwerken, zoals Channel 4 en de BBC. Bij de BBC was hij een van de presentatoren van BBC Breakfast. Ook presenteerde hij jarenlang de televisiequiz Eggheads. Van 2007 tot 2023 was hij nieuwspresentator bij Sky News. Daar was hij degene die in september 2022 de dood van koningin Elizabeth aankondigde.

De presentator maakte vorig jaar bekend dat er prostaatkanker bij hem was vastgesteld. In de periode daarna sprak hij zich meermaals uit voor het belang van testen op de aandoening.