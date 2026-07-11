MIAMI (ANP/RTR) - Harry Kane vindt dat hij en Erling Haaland lastig met elkaar te vergelijken zijn, maar de Engelse spits is wel onder de indruk van de Noorse spits. "Erling is ongelooflijk, een doelpuntenbeest", zei Kane in aanloop naar de halve finale later zaterdag (23.00 uur). "Hij is een van de allerbeste afmakers en dat bewijst ook wel het aantal doelpunten dat hij heeft gemaakt."

Kane scoorde op het WK zes keer, Haaland staat op zeven treffers. Menigeen kijkt uit naar het duel in Miami tussen Engeland en Noorwegen om te zien hoe beide spitsen het doen. "We zijn totaal verschillende spelers. Ik maak dezelfde doelpunten, maar ik hou ervan de bal wat vaker aan te raken en meer betrokken te zijn in het spel. In die zin zijn we niet goed met elkaar te vergelijken, al respecteer ik hem enorm. Ik hoop dat hij zich een beetje koest houdt in de komende wedstrijd."