Dua Lipa zou bewoners van Palermo die last hebben van haar bruiloft dit weekend een vergoeding van 5000 pond hebben betaald. Dat melden The Sun en The Daily Mail zaterdag, op basis van bronnen. Het zou gaan om de bewoners die deze dagen last hebben van of uitkijken over de extra parkeerplaatsen die voor de gasten zijn gecreëerd.

De superster treedt in het huwelijk met acteur Callum Turner. Inwoners van het eiland Sicilië zijn niet blij met het driedaagse feest van de sterren. Naar verluidt is een deel van de stad Palermo vanwege de festiviteiten afgesloten en is de politie massaal aanwezig.

Verschillende grote pleinen in Palermo zijn dit weekend afgesloten met hekken, net als diverse grote wegen in de stad. Demonstranten hebben in het centrum spandoeken opgehangen met de tekst: "Palermo is niet te huur" en "Ons plein is niet jullie woonkamer".

Volgens burgemeester Roberto Lagalla van Palermo zou de trouwerij veel positieve aandacht voor de stad genereren. Het officiële ja-woord tussen de twee sterren vond afgelopen week al plaats in Londen.