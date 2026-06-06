Nisrine Mbarki Ben Ayad, de Dichter des Vaderlands, heeft zaterdag in het radioprogramma De Taalstaat de eerder deze week overleden dichter en filosoof Lieke Marsman herdacht. Marsman bekleedde deze functie van 2021 tot en met 2023.

"Lieke had een bevlogenheid, ze was een jonge vrouwelijke kracht", aldus Mbarki Ben Ayad. "Ze heeft scherpte, kwetsbaarheid, speelsheid en relativering in de poëzie gebracht. In zo'n korte tijd en op zo'n geconcentreerde manier. Dat is onvergetelijk."

De twee schrijfsters troffen elkaar vaak in Amsterdam in het park. "We waren buurtgenoten", vertelde de Dichter des Vaderlands. "Zij ging dan met haar hondje wandelen en ik met mijn kind." Mbarki Ben Ayad voelde zich erg verbonden met Marsman: "Ik denk dat wij als vrouwen heel dicht bij elkaar stonden en een frontje vormden. Dat gaf mij in elk geval veel kracht."

Marsman overleed woensdag op 35-jarige leeftijd aan een zeldzame vorm van kanker. Zij bracht onder meer in 2025 Op een andere planeet kunnen ze me redden uit, met onder meer persoonlijke dagboekfragmenten over de nabijheid van de dood. Marsman kreeg dat jaar ook de Constantijn Huygens-prijs voor haar complete schrijversloopbaan toegekend.