De Britse regering gaat "waarschijnlijk" nadenken over een wetswijziging over de leeftijdsgrens rond seksuele instemming. Dat heeft minister Pat McFadden gezegd tegen Britse media, waaronder Sky News. De afgelopen tijd is de discussie over de regels rond consent opgelaaid na onder meer de rechtszaak tegen Russell Brand.

Brand werd eerder deze maand veroordeeld tot een gevangenisstraf voor verkrachting en aanranding. Deze week trad een vrouw die Brand beschuldigt van verkrachting uit de anonimiteit. Mia Latter stelde dat toen de verkrachting plaatsvond, 16 jaar oud was. De vrouw zou graag zien dat de wet wordt aangepast zodat seksuele relaties tussen 16- en 17-jarigen en volwassenen verboden worden. Dat is momenteel nog niet strafbaar in het Verenigd Koninkrijk.

Het land werd ook opgeschud door berichten over wangedrag door schrijver en komiek David Walliams. Een vrouw zegt dat zij als 15-jarige door hem seksueel is misbruikt.

"Ik vind de verhalen die we de afgelopen week hebben gelezen ronduit schokkend. Dit machtsmisbruik door invloedrijke mannen heeft het hele land diep geraakt", zei McFadden tegen Laura Kuenssberg van de BBC. Hij zei dat de kwestie over de leeftijdsgrens al in de kranten aan de orde is gesteld. "Het is in ieder geval iets dat is opgeworpen en dat besproken zal worden. Wat de uitkomst daarvan zal zijn, kan ik nog niet zeggen, maar de gebeurtenissen van de afgelopen week hebben dit onderwerp zeker in de schijnwerpers gezet."