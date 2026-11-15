BEIJING (ANP) - Jorian ten Cate heeft de eerste wereldbekerwedstrijd op de massastart in de nieuwe opzet gewonnen. De 23-jarige schaatser was in de afvalkoers in Beijing na lang wachten en een herstart na zestien ronden de beste in de sprint van de zes overgebleven schaatsers. Hij finishte voor de Zwitser Livio Wenger en de Amerikaan Ethan Cepuran.

Door een val vlak voor de laatste tussensprint bleven de twee Nederlandse schaatsers en de Zwitser Wenger voorin over. De wedstrijd werd echter stilgelegd omdat de Italiaan Daniele Di Stefano in zijn val ook de Belg Bart Swings en de Amerikaan Cepuran had meegenomen.

Bij de herstart waren er nog vier ronden te gaan. In de bocht voor de laatste tussensprint ging Harm Visser onderuit. Ten Cate nam daarna de kop en bleef in de sprint Wenger voor. Visser werd nog gediskwalificeerd.

De afvalkoers werd verreden na een vertraging van ruim twee uur door problemen met een scheur in het ijs in de National Speed Skating Oval.