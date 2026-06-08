De Britse songwriter Talay Riley, die werkte met grote sterren als Dua Lipa en Britney Spears, is overleden. De 35-jarige artiest, die eigenlijk Mark Orabiyi heette, kwam om het leven na een steekpartij in Londen.

Riley schreef onder meer mee aan de nummers Last Dance van Dua Lipa, Clumsy van Britney Spears en Young Dumb & Broke van Khalid. Verder werkte de muzikant mee aan Who Do You Love van The Chainsmokers, Lights On van H.E.R., Walk Like This van Flo en Out The Window van Kehlani.

Zijn broer Michael Orabiyi, bekend als platenproducer en songwriter Scribz Riley, schreef op Instagram dat zijn hart "gebroken" was. Artiesten als Stormzy en Paloma Faith reageerden bedroefd onder het bericht.

Orabiyi werd vrijdag met steekwonden gevonden in een tuin in Oost-Londen. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Drie mensen zijn gearresteerd op verdenking van moord.