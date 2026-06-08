AMSTERDAM (ANP) - Onlinebank bunq heeft een boete gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), omdat het bedrijf niet op tijd heeft gereageerd op een aantal klanten die de dupe werden van fraudeurs. Bunq moet hierom 170.000 euro betalen.

Bunq heeft bij zeven klanten te laat, dat wil zeggen niet binnen vijftien werkdagen, inhoudelijk gereageerd, nadat zij door onlinefraudeurs waren verleid om persoonlijke gegevens te delen. Het gaat in alle zeven gevallen om mensen die in 2023 en 2024 doelwit werden van fraude en van wie geld is gestolen.

De boete was oorspronkelijk 500.000 euro, maar werd verlaagd omdat het bedrijf de klanten in kwestie uiteindelijk compenseerde zonder dat het daartoe verplicht was.