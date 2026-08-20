Broer en zus van Nick Reiner getuigden in moordzaak tegen hem

De broer en zus van Nick Reiner hebben voor de grand jury getuigd die besloot hem aan te klagen voor de moord op hun ouders, regisseur Rob Reiner en Michele Singer Reiner. Het Openbaar Ministerie in Los Angeles heeft dat bevestigd aan het Amerikaanse tijdschrift People. Wat Jake en Romy Reiner precies hebben verklaard, is niet bekend.

De grand jury stelde Nick Reiner vorige maand in staat van beschuldiging voor de moord op zijn ouders. De aanklacht werd vorige week openbaar. Daarin staat onder meer dat Reiner zijn ouders met een mes zou hebben gedood en dat hij voor de aanval op de loer zou hebben gelegen.

De 32-jarige Reiner heeft onschuldig gepleit. Bij een veroordeling kan hij levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating of de doodstraf krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft nog niet bekendgemaakt of het de doodstraf zal eisen.

Rob Reiner (78) en zijn vrouw Michele (70) werden in december dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon werd enkele uren later opgepakt. Op 15 september staat de volgende zitting in de zaak gepland.