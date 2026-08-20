Negen Nederlandse wielrenners in Vuelta, minste sinds 2019

MONACO (ANP) - Negen Nederlandse wielrenners doen mee aan de Ronde van Spanje, die zaterdag begint in Monaco. Dat is het laagste aantal sinds 2019, toen er ook negen meededen.

Aan de afgelopen Ronde van Frankrijk en Ronde van Italië deden zeventien Nederlanders mee. Voor de Tour was dat het hoogste aantal sinds 2015, voor de Giro evenveel als vorig jaar.

Timo de Jong, Gijs Leemreize (beiden Picnic-PostNL), Mathijs Paasschens (Bahrain - Victorious) en Koen Bouwman (Jayco AlUla) maken zich op voor hun tweede grote ronde van het jaar. Zij reden al de Giro. Timo Roosen (Picnic-PostNL) staat voor zijn derde Vuelta, Steven Kruijswijk (Visma-Lease a Bike) voor zijn achtste en laatste. Roel van Sintmaartensdijk (Lotto Intermarché), Milan Vader (Pinarello Q36.5) en Darren van Bekkum (Astana) rijden de Ronde van Spanje voor de eerste keer.

De Vuelta begint zaterdag met een korte individuele tijdrit. Vijfvoudig Tourwinnaar en tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogačar is de grote favoriet voor de eindzege.