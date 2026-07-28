LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Broer van Dolly Parton op 82-jarige leeftijd overleden

28 jul , 8:35Entertainment
anp280726056 1
Voeg toe als voorkeursbron op Google
De broer van countryzangeres Dolly Parton, Coy 'Denver' Parton, is overleden. Dat meldt het Amerikaanse blad People op basis van een overlijdensadvertentie. Parton stierf donderdag op 82-jarige leeftijd. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.
Coy Parton was een van de twaalf kinderen van Avie Lee en Robert Parton en hij werkte jarenlang als kraanmachinist. Hij laat onder anderen twee dochters en meerdere broers en zussen achter, onder wie Dolly Parton en zangeres Stella Parton.
Stella Parton bedankte via sociale media voor de steunbetuigingen aan de familie. Op een later moment vindt een besloten herdenkingsdienst plaats.
loading

Loading