BARNEVELD – Op maandagavond 27 juli ’26 rond 21.00 uur is de brandweer van Barneveld uitgerukt naar een brand op de rotonde bij de Scherpenzeelseweg en Postweg.

Het is niet uitgesloten dat er sprake is van een verband met andere branden die gelijktijdig in de regio plaatsvinden.

De brand was snel onder controle en geblust. Het gaat om een kar met allemaal afval erop. De rotonde is ongeveer een uur afgesloten geweest voor het verkeer.

Er waren meer afvalbranden in de regio. Er waren meldingen over afvalbrand op de Kooiweg en Utrechtseweg in Renswoude, Oud Willaer in Scherpenzeel en de Voskuilerdijk in Woudenberg.

Of er verder onderzoek komt naar de afvalbranden is nog niet bekend; echter, er lijkt wel een link te zijn naar de boerenprotesten.