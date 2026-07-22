Broers Boseman willen weduwe ontheffen als beheerder nalatenschap

De broers van acteur Chadwick Boseman willen zijn weduwe ontheffen als de beheerder van zijn nalatenschap. Dat melden verschillende Amerikaanse media, waaronder People, op basis van rechtbankdocumenten. Volgens de broers heeft Simone Ledward-Boseman de resterende bezittingen van de acteur in de zes jaar sinds zijn overlijden niet naar behoren verdeeld.

Kevin en Derrick Boseman stellen onder meer dat de weduwe volledige controle heeft over de nalatenschap, en dat zijn ouders geen inspraak hebben. Volgens de broers ontneemt zij daarmee de familie van Boseman "lucratieve kansen" die de ouders van de acteur ten goede zouden kunnen komen. De broers zeggen ook dat het gebrek aan transparantie doet lijken alsof de weduwe bezittingen achterhoudt voor de familie van Boseman en de rechtbank.

Derrick en Kevin hebben de rechtbank ook verzocht om een particuliere bewindvoerder te benoemen tot beheerder van Bosemans nalatenschap, in plaats van zijn weduwe.

Boseman overleed in 2020 aan de gevolgen van darmkanker. De acteur, onder meer bekend van zijn rol in de film Black Panther, werd 43 jaar oud.