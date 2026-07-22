Disney+ maakt documentaire over Julie Andrews

Disney+ komt met een documentaire over de beroemde Britse actrice Julie Andrews. De film over het filmicoon, bekend van Mary Poppins en The Sound of Music moet in 2027 op de streamingdienst verschijnen.

Een officiële titel voor de film is nog niet bekendgemaakt. Disney+ belooft een "intiem en onthullend" portret van de 90-jarige Andrews, van haar beginjaren tot haar wereldwijde sterrenstatus. De documentaire bevat zeldzame archiefbeelden en nieuwe interviews met Andrews.

De regie van de film is in handen van R.J. Cutler, die eerder onder meer een documentaire over Billie Eilish maakte. Cutler noemt Andrews een "cultureel icoon". "De meeste mensen weten niet welke buitengewone uitdagingen ze in haar leven heeft moeten overwinnen; stuk voor stuk komen deze aan bod in de film", zegt Cutler.

Andrews won gedurende haar loopbaan vele prijzen, waaronder een Oscar en meerdere Emmy's en Grammy's. Ze is ook op hoge leeftijd nog actief. Zo verzorgde ze nog een stemrol voor Minions: The Rise of Gru uit 2022 en was ze te horen in Bridgerton.