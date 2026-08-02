Brooklyn Beckham is samen met zijn peetvader Elton John gezien in Zuid-Frankrijk. Dat schrijft People op basis van foto's. Beckham en zijn vrouw Nicola Peltz Beckham waren te gast op het jacht van de 79-jarige zanger en zijn partner David Furnish in Nice.

John is een goede vriend van de familie Beckham en ook de peetvader van Brooklyns jongere broertje Romeo. Volgens The Sun is de rest van de Beckham-familie op vakantie op het Spaanse eiland Formentera. Brooklyn heeft naar verluidt nog steeds slecht contact met zijn familie. Eerder dit jaar haalde de oudste zoon in een lange verklaring flink uit naar zijn beroemde ouders. Hij stelde onder meer dat zijn ouders hem controleerden en dat hij geen verzoening met zijn familie wilde.

Op de foto's van People is te zien dat de twee stellen met elkaar rond de tafel zaten op de boot in Frankrijk. Ook zijn ze op de steiger vastgelegd, waar John en Furnish hand in hand liepen. Brooklyn gaf zijn vrouw de hand toen ze van het jacht afstapte.