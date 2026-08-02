EINDHOVEN (ANP) - AZ heeft in de strijd om de Johan Cruijff Schaal overtuigend gewonnen van een tiental van landskampioen PSV: 0-4. De Alkmaarders wonnen de Nederlandse Supercup voor de tweede keer. PSV speelde vanaf de negende minuut met een man minder na een rode kaart voor Joey Veerman.

Namens AZ scoorde Mexx Meerdink voor rust en Weslley Patati, Elijah Dijkstra en Ro-Zangelo Daal in de tweede helft. Met name na rust had het vermoeide PSV weinig meer in te brengen tegen de elf man van de bekerwinnaar.

AZ won de Johan Cruijff Schaal eerder alleen in 2009. Landskampioen PSV blijft na de dertigste editie van de Nederlandse Supercup staan op een recordaantal van vijftien zeges.

PSV begint de Eredivisie aanstaande zaterdag op eigen veld tegen Fortuna Sittard, AZ speelt dan een thuisduel met het gepromoveerde ADO Den Haag.