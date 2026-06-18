Brooklyn Beckham lijkt familieruzie aan te halen in WK-commercial

Brooklyn Beckham lijkt in een nieuwe reclamecampagne te verwijzen naar de breuk met zijn familie. De zoon van David en Victoria Beckham speelt de hoofdrol in een commercial van bezorgdienst DoorDash rond het WK voetbal.

In de reclame zit Brooklyn thuis op de bank met tickets voor het WK in zijn hand. "Jullie vragen je waarschijnlijk af waarom ik het WK 2026 vanuit huis kijk. Het is niet dat ik geen tickets had", zegt hij. "Maar dat is een lang verhaal." Brooklyn krijgt op sociale media veel hatelijke reacties op de commercial.

De commercial verscheen enkele dagen nadat David Beckham aanwezig was bij de openingsfestiviteiten van het WK in Los Angeles. Brooklyn ontbrak daar, net als eerder bij de ceremonie waarbij zijn vader een ster kreeg op de Hollywood Walk of Fame.

De afgelopen maanden kwam het familieconflict vaker in het nieuws. Brooklyn beschuldigde zijn ouders onlangs in een bericht op sociale media van pogingen zijn relatie met zijn vrouw Nicola Peltz te dwarsbomen. David en Victoria Beckham hebben niet inhoudelijk gereageerd op die beschuldigingen.