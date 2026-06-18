Duitsland zendt marineschepen naar Hormuz voor mogelijke missie

BRUSSEL (ANP) - Twee Duitse marinevaartuigen zijn onderweg naar de Straat van Hormuz in voorbereiding op mogelijke inzet in de belangrijke zeestraat. Dat zegt minister van Defensie Boris Pistorius in Brussel, waar de defensieministers van NAVO-lidstaten bijeen zijn. Ze varen volgens hem inmiddels in het Suezkanaal.

Ook België heeft een mijnenjager in de buurt klaarliggen en denkt "dat de kans bijzonder groot is" dat die in actie gaat komen, zegt defensieminister Theo Francken. De Primula vaart nu in het oosten van de Middellandse Zee samen met de Nederlandse Willemstad. "We zouden dan door het Suezkanaal gaan en samen met de Fransen en de Britten vanuit Djibouti vertrekken naar de Straat van Hormuz", zei Francken op de Belgische Radio 1. De kwetsbare mijnenjagers zouden beschermd worden door bijvoorbeeld fregatten.

Eerst moeten nog wel wat zaken opgehelderd en geregeld worden, aldus Francken. De overeenkomst tussen de VS en Iran stelt bijvoorbeeld dat Iran in de zeestraat zelf mijnen gaat ruimen en mogelijk opzettelijk achtergelaten obstakels als scheepswrakken. En nog onzeker is welke vlag de operatie krijgt.

Woensdag zei de Duitse buitenlandminister Johann Wadephul nog dat Duitsland er politiek nog niet klaar voor is deel te nemen aan een Hormuz-missie: het mandaat ontbreekt vooralsnog. Verwacht wordt dat de Bondsdag nog voor het zomerreces stemt over inzet in de Straat van Hormuz, zei bondskanselier Friedrich Merz woensdag.

Pistorius kondigde in Brussel verder aan dat Duitsland 200 miljoen euro zal investeren in het zogeheten PURL-programma voor Oekraïne, waarmee Europese bondgenoten wapens inkopen bij de VS. De Patriot-luchtverdedigingsraketten waar Oekraïne moeilijk zonder kan, bijvoorbeeld. Het is de vierde Duitse bijdrage aan PURL.