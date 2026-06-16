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Brooklyn Beckham spreekt van geënsceneerd bezoek zus Harper

16 jun , 8:18Entertainment
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Brooklyn Beckham (27) en zijn vrouw Nicola Peltz hebben vraagtekens gezet bij een bezoek dat zijn zus Harper (14) vorige week bracht aan hun woning in Los Angeles. Volgens een woordvoerder van het stel was het bezoek bedoeld voor de camera's.
Harper Beckham werd vrijdag gefotografeerd toen zij een brief afleverde bij de woning van haar broer in Beverly Hills. Op dat moment waren Brooklyn en Nicola volgens buitenlandse media niet thuis, maar verbleven zij in New York.
Een woordvoerder van het stel stelt tegenover onder meer Page Six dat het bezoek in scène was gezet. Daarbij wordt gewezen op de aanwezigheid van fotografen op het moment dat Harper arriveerde.
De spanningen binnen de familie Beckham houden al langer aan. Brooklyn en Nicola liggen al geruime tijd overhoop met de rest van de familie.
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