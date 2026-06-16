Emma Willis: geheugen van Bruce niet aangetast door dementie

Emma Heming Willis heeft uitgelegd dat de vorm van dementie waaraan haar man Bruce Willis lijdt, zijn geheugen niet aantast. Volgens Heming bestaat daar veel verwarring over.

In de podcast Bossticks vertelt Heming dat Willis lijdt aan frontotemporale dementie (FTD). "Als mensen vragen of hij nog weet wie je bent: ja, dat weet hij, omdat hij geen alzheimer heeft, maar FTD", zegt ze. Volgens Heming tast de variant die Willis heeft vooral zijn taalvermogen aan. Andere vormen van frontotemporale dementie kunnen juist gedrag of beweging beïnvloeden.

De familie van Willis maakte in 2023 bekend dat de acteur de diagnose frontotemporale dementie had gekregen. Een jaar eerder had hij zich al teruggetrokken uit de filmwereld vanwege afasie, een aandoening die invloed heeft op taal en communicatie.

Heming zegt dat de ziekte zwaar blijft voor het gezin. Ze omschrijft het als "rouwen om iemand die nog leeft". Willis is sinds 2009 getrouwd met Heming. Samen hebben zij twee dochters: Mabel en Evelyn.