Bruce Springsteen is "diepbedroefd" om het overlijden van muziekjournalist Dave Marsh. "Mijn goede vriend Dave was een echte rock-'n-rollman in hart en nieren", schrijft Springsteen op zijn website. Marsh, die onder meer de eerste biografie Born To Run over Springsteen schreef, overleed op 76-jarige leeftijd.

De Amerikaanse zanger omschrijft Marsh als "intelligent, oprecht, eigenzinnig" en iemand die "fantastisch goed kon discussiëren". "Dave stond altijd achter me. Hij geloofde diep in wat ik probeerde te bereiken en zijn levenslange steun betekende alles voor me."

Springsteen bewonderde Marsh "om zijn integriteit en enorme toewijding. Wat er ook gebeurde, hij bleef altijd trouw aan zijn waarden", aldus de zanger.