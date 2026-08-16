ROTTERDAM (ANP) - Trainer Giovanni van Bronckhorst maakt zich zorgen over het feit dat Feyenoord niet negentig minuten het eigen spel weet te spelen. "We moeten hiervan leren en met een frisse blik vooruitkijken", zei Van Bronckhorst tegen ESPN na een 2-2 gelijkspel tegen Go Ahead Eagles. Feyenoord gaat zondag op bezoek bij Cambuur.

Van Bronckhorst vond het positief dat zijn elftal veel kansen wist te creëren, maar baalde ervan dat Feyenoord na de rust een voorsprong uit handen gaf. "We speelden in de tweede helft niet zoals we wilden. We maakten het onszelf daarom moeilijk", zei de trainer van Feyenoord.