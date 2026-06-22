Bruce Springsteen en Alicia Keys herdenken Clive Davis

Het overlijden van muziekproducent Clive Davis heeft geleid tot een storm aan reacties binnen de muziekwereld. Verschillende sterren herdenken online Davis, die een grote rol speelde in de doorbraak van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Bruce Springsteen, Aretha Franklin en Alicia Keys.

Bruce Springsteen omschrijft hem in een bericht op Instagram als "een geweldig mens" die hem "met hetzelfde respect en dezelfde vriendelijkheid behandelde toen ik een 22-jarige nobody was, als na al mijn successen". Op 22-jarige leeftijd tekende Springsteen een contract bij Columbia Records waar Davis destijds werkte. Verder schrijft de Amerikaanse rockzanger dat hij rouwt om de dood van "een geweldige muziekman en goede vriend. Al onze gebeden en liefde gaan uit naar hem."

Ook Alicia Keys herdenkt de muziekproducent met een fotocollage van hen samen op haar Instagram Stories. Ze voegde er een duif-emoji en een paars hartje aan toe. Singer-songwriter Ray Parker Jr. (bekend van de titelsong van de film Ghostbusters) deelde met het Amerikaanse muziektijdschrift Billboard een verklaring over zijn vriendschap met Davis. "Ik beschouwde Clive als een persoonlijke vriend, ook buiten de muziek om, omdat hij urenlang met me praatte over hoe je het leven moet leiden", vertelde de singer-songwriter.

'Altijd dankbaar'

Carlos Santana noemde hem een "visionair" van de muziekindustrie. Tegen Billboard vertelt de 78-jarige gitarist dat hij hem "altijd dankbaar" zal zijn. Hij voegde eraan toe dat de producent muzikanten altijd aanmoedigde om op hun eigen stem te vertrouwen. "Clive begreep dat muziek meer is dan entertainment. Muziek is een helende kracht. Het brengt mensen samen, voorbij angst, voorbij scheiding, voorbij grenzen. [...] We vieren zijn buitengewone reis en de nalatenschap van vreugde, inspiratie en mogelijkheden die hij achterlaat." Def Jam-medeoprichter Russell Simmons bracht via Instagram een eerbetoon aan Davis. "Vaarwel oude vriend, je hebt velen geïnspireerd", schreef hij bij zijn bericht met een hart-emoji.

Davis overleed maandag in zijn woning in New York, zo bevestigde zijn familie aan The New York Times. De voormalige platenbaas werd eerder deze maand opgenomen vanwege problemen met zijn luchtwegen. Hij is 94 jaar geworden. Davis laat vier kinderen achter - zijn zoons Fred, Doug en Mitchell, en zijn dochter Lauren - evenals acht kleinkinderen.