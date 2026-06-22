Klose feliciteert Messi met overname van zijn WK-doelpuntenrecord

MÜNCHEN (ANP) - Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn WK-doelpuntenrecord. Door twee treffers tegen Oostenrijk (2-0) is Messi met achttien doelpunten de alleen recordhouder op wereldkampioenschappen voetbal geworden. Klose scoorde tussen 2002 en 2014 zestien keer voor Duitsland.

"Ik heb toch altijd gezegd, die Messi is niet slecht", zei Klose, inmiddels 48 jaar oud, met een dosis humor tegen de Süddeutsche Zeitung. "Lionel Messi is voor mij de beste voetballer aller tijden. Gefeliciteerd, kampioen!"