Bruce Springsteen heeft zaterdag tijdens het Tribeca Festival de Harry Belafonte Voices for Social Justice Award ontvangen. Dat meldt entertainmentwebsite Deadline. De onderscheiding wordt uitgereikt aan personen die zich inzetten voor maatschappelijke verandering.

De prijs werd aan Springsteen overhandigd door Bono van U2. Ook Patti Smith was aanwezig bij de ceremonie. De drie muzikanten brachten samen het nummer People Have The Power ten gehore.

Tijdens zijn dankwoord droeg Springsteen de prijs op aan inwoners van onder meer Los Angeles, Minneapolis en Portland die volgens hem opkwamen voor hun rechten. "Ik neem deze prijs aan in hun naam", zei de zanger.

Springsteen geldt al jaren als een uitgesproken stem in maatschappelijke en politieke discussies in de Verenigde Staten.