Kourtney Kardashian heeft onthuld dat zij een miskraam heeft gekregen voordat zoon Rocky werd geboren. Dat vertelt de realityster samen met haar echtgenoot Travis Barker in de documentaire Travis Barker: Love Is Louder Than Fear, meldt Us Weekly.

Kardashian raakte volgens het blad in 2021 zwanger, ongeveer zes maanden nadat haar relatie met Barker begon. Het stel verwachtte een dochter, die de naam Tulip zou krijgen. Tijdens een controle na drie maanden zwangerschap bleek dat het kindje geen hartslag meer had.

"Toen we de baby verloren, waren we kapot", zegt Kardashian in de documentaire. "We hebben dagenlang gehuild."

Rocky

Na de miskraam onderging Kardashian naar eigen zeggen vijf ivf-behandelingen in acht maanden tijd. Uiteindelijk besloot het stel daarmee te stoppen. Later raakte Kardashian alsnog zwanger van zoon Rocky, die in november 2023 werd geboren.

De documentaire Travis Barker: Love Is Louder Than Fear ging zaterdag in première op het Tribeca Festival in New York en verschijnt op 13 augustus op Hulu.