Bruce Springsteen roept op tot zorgvuldig tellen van stemmen

Bruce Springsteen heeft Amerikaanse verkiezingsmedewerkers en vertegenwoordigers van de overheid opgeroepen ervoor te zorgen dat stemmen bij de midterms zorgvuldig worden geteld. "U heeft een eed gezworen om onze grondwet te handhaven, te beschermen en te verdedigen", zegt Springsteen in een video op Instagram.

"Dat betekent dat u de plechtige plicht heeft ervoor te zorgen dat onze stemmen veilig worden geteld", aldus Springsteen. "Onze stem is ons geluid. En het is aan u om ervoor te zorgen dat ons geluid wordt gehoord."

Bij de zogeheten midterms, ongeveer halverwege de ambtstermijn van president Donald Trump, kiezen Amerikanen een nieuw Huis van Afgevaardigden en een deel van de Senaat.