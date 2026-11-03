Prins William en zijn zoon prins George hebben dinsdagavond in het stadion Camp Nou de Champions League-wedstrijd tussen FC Barcelona en Aston Villa bijgewoond. William, die supporter is van de Engelse club, volgde de wedstrijd met zijn zoon vanuit de vipbox, schrijft onder meer GB News. Uiteindelijk zagen ze hun favoriete club met 3-0 verliezen.

FC Barcelona verwelkomde de twee op sociale media. "FC Barcelona is vereerd de prins van Wales en prins George te mogen verwelkomen in het Spotify Camp Nou", schreef de club. "Bedankt dat jullie erbij zijn op een bijzondere avond Champions League-voetbal met jullie geliefde Aston Villa."

William is al lang groot fan van de voetbalclub uit Birmingham. Als beschermheer van de Engelse voetbalbond FA is de zoon van koning Charles regelmatig aanwezig bij grote voetbalwedstrijden.