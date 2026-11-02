Bruce Springsteen heeft zijn steun uitgesproken voor de veelbesproken Democratische kandidaat-senator Abdul El-Sayed. De Born in the USA-zanger deelde op sociale media een boodschap waarin hij El-Sayed een "strijder voor onze Amerikaanse democratie" noemde.

De 77-jarige rocker haalde in zijn bericht ook uit naar de Amerikaanse president Donald Trump. "El-Sayed strijdt voor onze Amerikaanse grondwet, hij strijdt voor onze Amerikaanse democratie en hij strijdt tegen het corrupte, wetteloze en anti-Amerikaanse leiderschap dat momenteel in het Witte Huis zit", aldus Springsteen. "Daarom sta ik voor de volle 100 procent achter hem."

De Amerikaanse president noemde El-Sayed onlangs tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Michigan een "jihadist". El-Sayed was ook het middelpunt van een conflict binnen de Democratische Partij. Afgevaardigde Haley Stevens, die de Democratische voorverkiezing verloor voor een Senaatszetel namens de Amerikaanse staat Michigan, sprak zondag haar steun uit voor de Republikeinse kandidaat Mike Rogers. De rel komt in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten.