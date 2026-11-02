De toneelbewerking van The Housemaid is vanaf volgend jaar te zien in Londen. Het toneelstuk opent op 14 september 2027 in het Richmond Theatre in Londen en is daarna ook op andere plekken in het Verenigd Koninkrijk te zien.

Het toneelstuk wordt gebaseerd op zowel de film als het boek van schrijfster Freida McFadden. De psychologische thriller wordt voor het toneel bewerkt door toneelschrijver en scenarist Bekah Brunstetter en geregisseerd door Matthew Dunster.

The Housemaid, met Sydney Sweeney en Amanda Seyfried in de hoofdrollen, verscheen in december vorig jaar in de bioscopen. De film werd een groot succes voor filmstudio Lionsgate en bracht wereldwijd meer dan 400 miljoen dollar op. Een vervolgfilm is inmiddels aangekondigd voor eind 2027.