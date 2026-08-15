Bruce Willis, die aan dementie lijdt, was aanwezig bij de festiviteiten rond de bruiloft van zijn dochter Tallulah. Op nieuwe foto's die Vogue vrijdag heeft gepubliceerd, is de 71-jarige acteur samen met zijn dochter en haar kersverse echtgenoot Justin Acee te zien.

Op een van de foto's omhelst Tallulah haar vader, terwijl Willis de hand van Acee vasthoudt. Tallulah omschrijft het beeld als een "teder moment" met haar vader en haar echtgenoot aan het begin van het huwelijksweekend.

Tallulah en Acee trouwden vorige week zaterdag op het terrein van haar ouderlijk huis in Idaho. Ook haar moeder Demi Moore en haar zussen Rumer en Scout waren bij de bruiloft aanwezig.

Willis lijdt aan frontotemporale dementie. Zijn familie maakte die diagnose in 2023 bekend. De acteur trok zich een jaar eerder terug uit de filmwereld nadat bij hem afasie was vastgesteld.