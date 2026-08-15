Marvel heeft een nieuwe trailer uitgebracht van Avengers: Doomsday. In de beelden is onder anderen Robert Downey Jr. te zien als schurk Doctor Doom. De trailer werd vrijdag gepresenteerd tijdens het D23-evenement van Disney.

In de ongeveer twee minuten durende trailer neemt Doctor Doom het onder meer op tegen Mister Fantastic, gespeeld door Pedro Pascal, en Thor, de rol van Chris Hemsworth. Ook zijn de Sentinels te zien, bekende tegenstanders van de X-Men.

Downey keert met Avengers: Doomsday terug naar het Marvel-universum, maar in een andere rol. Jarenlang speelde hij Iron Man, die in Avengers: Endgame uit 2019 overleed. Ook Chris Evans keert terug als Steve Rogers, beter bekend als Captain America.

Avengers: Doomsday verschijnt op 18 december in de Amerikaanse bioscopen.