Bruno Mars heeft op Instagram afscheid genomen van zijn overleden vader Peter Hernandez. De zanger deelt een emotioneel bericht waarin hij zijn vader bedankt voor alles wat hij hem heeft geleerd. "Hij is de man die me alles heeft geleerd wat ik weet, vooral als het om muziek gaat", schrijft Mars.

De zanger vertelt dat hij zijn vader vorige week nog één keer heeft kunnen omhelzen. "Hij heeft mijn vier prachtige zussen, mijn broer en mij opgevoed. In mijn ogen was hij de beste vader ter wereld en ik zal hem elke dag missen, totdat we elkaar weerzien."

Mars sluit zijn bericht af met een verwijzing naar zijn moeder, die in 2013 overleed. "Ik hou van je, pap. Geef mama daarboven een kus van me."