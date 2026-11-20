De Britse acteur Patrick Stewart is overleden aan de gevolgen van Alzheimer en Lewy body dementie. Volgens zijn overlijdensakte was er ook sprake van een hart- en ademstilstand, meldt entertainmentwebsite TMZ.

Dat de acteur aan beide vormen van dementie leed, was al bekend. Zijn familie maakte dat eind oktober bekend, toen Stewart op 86-jarige leeftijd overleed. De overlijdensakte geeft nu meer details over zijn dood. Ook blijkt dat zijn lichaam op 3 november is gecremeerd via een methode waarbij water en chemicaliën worden gebruikt in plaats van vuur.

Stewart overleed op 28 oktober in zijn huis in Los Angeles. De acteur werd vooral bekend als kapitein Jean-Luc Picard in Star Trek: The Next Generation en als professor Charles Xavier in de X-Men-films.