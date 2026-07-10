Bruno Mars stijgt in Single Top 100 na optredens in ArenA

De muziek van Bruno Mars heeft een opmars gemaakt in de Single Top 100. Dat meldt muzieksamensteller GfK Dutch Charts. De stijging in de wekelijkse singlelijst volgt nadat hij de afgelopen dagen vier optredens gaf in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

De Amerikaanse zanger trad ter gelegenheid van zijn wereldtournee The Romantic Tour op 2, 4, 5 en 7 juli op in het Amsterdamse stadion. Met de single I Just Might van zijn nieuwste album The Romantic stijgt Mars deze week van de vijftiende plaats naar de zevende. Zijn nummer Risk It All verplaatst zich van de 28e naar plek twaalf en Locked Out of Heaven van 84 naar nummer 28.

Op de eerste plaats staat deze week opnieuw Zwoele Zomernachten van volkszanger Rutger van Barneveld. Shakira behoudt met Dai Dai haar plek op nummer twee, terwijl Mauvais djo zijn positie op de derde plaats weet vast te houden.

Single Top 100 week 28

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) Rutger van Barneveld - Zwoele Zomernachten

2. (2) Shakira & Burna Boy - Dai Dai

3. (3) Mauvais djo - Pilé

4. (5) Justen de Wildt - Cheerio

5. (4) Roxy Dekker - Superstar

6. (6) Idaly, Ronnie Flex & Frenna - POPULAIR

7. (15) Bruno Mars - I Just Might

8. (7) Robert van Hemert & Donnie - Moët Dat Nou

9. (8) ANOTR feat. Ultra 54 - Talk To You

10. (9) Hugel & Solto - Jamaican (Bam Bam)