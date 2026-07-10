De satirische Franse animatiefilm Jim Queen is sinds de wereldpremière op het Festival van Cannes verkocht aan een groot aantal landen. Volgens vakblad Variety komt de film, die in Cannes lovend werd ontvangen, uit in onder meer Italië, Spanje, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Brazilië, Mexico en Taiwan. De film was al voor Cannes aangekocht voor een release in de Benelux.

Jim Queen is een komedie van regisseurs Marco Nguyen en Nicolas Athané over het virus heterosis dat opeens alle queers op aarde verandert in hetero's. De gespierde influencer Jim Queen en de schattige twink Lucien moeten samen op zoek gaan naar de oorsprong van het virus om de roze community te redden.

De film ging half juni in de Franse bioscopen draaien en opende op de derde plek, na de Amerikaanse hitfilms Toy Story 5 en Backrooms. Jim Queen draaide op het Festival van Cannes als 'midnight screening', een plaats waar opvallende of controversiële filmtitels worden geprogrammeerd. Cannes-directeur Thierry Frémaux noemde de vertoning van Jim Queen "een van de meest geweldige vertoningen uit de geschiedenis van het festival".

Jim Queen is vanaf 13 augustus in de Nederlandse bioscopen te zien.