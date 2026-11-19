Bryan Adams staat in 2027 op het festival Concert at SEA. De zanger van onder meer Heaven, Summer of '69 en I Do It For You komt op 24, 25 en 26 juni naar het festival van BLØF in Zeeland. Daarnaast zijn ook Guus Meeuwis, Acda en de Munnik, Racoon en Roxy Dekker te zien op het evenement met de kenmerkende rood-witte vuurtoren.

BLØF treedt vanzelfsprekend ook op tijdens Concert at SEA. Volgens zanger Paskal Jakobsen is het festival zijn "absolute hoogtepunt van het jaar". "We zijn extra trots dat het gelukt is om een wereldster als Bryan Adams naar Zeeland te krijgen", zegt hij.

Andere namen die optreden tijdens Concert at SEA zijn The Opposites, Clouseau, Yves Berendse en Zoë Livay. Het festival vindt plaats op de Brouwersdam in Zeeland.