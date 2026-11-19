De Nederlandse dj en producer Jamback is met zijn nummer Positive te horen in de nieuwe game Grand Theft Auto VI. Het nummer van de artiest, die eigenlijk Jake Schensema heet, is vanaf donderdag te beluisteren op de fictieve radiozender Circoloco Radio in het spel.

Positive is de doorbraakhit van Jamback en werd volgens zijn management inmiddels 56 miljoen keer gestreamd. Het nummer stond bovendien lange tijd bovenaan de hitlijst van muziekplatform Beatport.

Ook is deze week bekendgemaakt dat Jamback volgend jaar optreedt op het Amerikaanse festival Coachella. De dj staat daarmee in april op een van de grootste muziekfestivals ter wereld.

Jamback won eerder deze maand de SLAM! Next Gen Award, waarmee hij werd uitgeroepen tot het meest veelbelovende dj-talent van Nederland.