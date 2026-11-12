Volgens acteur Bryan Cranston gaat het goed met Frankie Muniz na zijn crash op het autosportevenement Proud to Honor Veterans Day Classic. Cranston zou hem na de crash hebben gesproken, vertelt hij aan Entertainment Tonight. "Hij is momenteel een ongeduldige patiënt", aldus Cranston.

De 40-jarige Muniz werd na zijn crash naar het ziekenhuis gebracht, maar volgens de 70-jarige Cranston had hij daar snel genoeg van. "Hij wacht tot hij wordt ontslagen", vervolgt Cranston.

Muniz en Cranston speelden samen in de serie Malcolm in the Middle. Sinds een aantal jaar is Muniz actief als coureur.